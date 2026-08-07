'Жестокая ночь 2': вышел трейлер сиквела хитовой рождественской экшн-комедии с Дэвидом Харбором (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 3 декабря 2026 года.

Вышел украинский трейлер рождественского черного комедийного экшна "Жестокая ночь 2" (Violent Night 2), который является сиквелом хитового фильма 2022 года.

На этот раз на кону – целый торговый центр, захваченный жестоким криминальным боссом. Но есть одна проблема: Санта забыл смысл Рождества и лишился своей магии. Поэтому теперь вместо волшебства ему придется полагаться на кулаки, сообразительность и веру в то, что добро все еще способно победить. А когда ситуация станет совсем безнадежной, на помощь придет единственный человек, которого боятся даже самые отчаянные преступники, – миссис Клаус.

К главной роли Санты в сиквеле вернулся звезда "Очень странных дел" и "Громовержцев" Дэвид Харбор.

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Тем временем, роль миссис Клаус досталась Кристен Белл ("Очень плохие мамочки", сериалы "Вероника Марс", "В лучшем месте", "Никто этого не хочет").

Также в фильме задействованы Джо Пантолиано (сериалы "Последние из нас", "Клан Сопрано"), Даниэла Мелкиор ("Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Форсаж X"), Эндрю Бачелор ("Гренландия", "И мертвые пойдут") и Максвелл Джейкоб Фридман ("Железный коготь", "Счастливчик Гилмор 2").

Режиссером картины выступил норвежец Томми Виркола, который также является автором первой части. Кроме того, на его счету такие фильмы, как "Операция "Мертвый снег" и "Семь сестер".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 3 декабря 2026 года.

" Жестокая ночь" – о чем был первый фильм

Напомним, первый фильм "Жестокая ночь" вышел в прокат в декабре 2022 года.

По сюжету, накануне Рождества группа наемников взяла в заложники богатую семью. Тогда на помощь жертвам преступников пришел Санта-Клаус, который жестко разобрался с нападавшими, осмелившимися испортить праздник.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 74% одобрения от критиков и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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