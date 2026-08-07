Удары России по кораблям в Черном море: в FP раскрыли последствия

Россия сменила тактику, и вместо блокировки украинских портов, уничтожает корабли в Черном море.

После серии российских атак на гражданские корабли и портовую инфраструктуру перевозки по Черному морю практически остановились. Если ситуация не изменится до начала нового экспортного сезона, мир может столкнуться с продовольственным кризисом.

Как пишет Foreign Policy (FP), формально морской коридор остается открытым, однако судовладельцы отказываются отправлять корабли из-за постоянной угрозы ракетных и беспилотных атак. Отмечается, что 23 июля Украина объявила о приостановке морских перевозок в трех портах Большой Одессы.

По данным украинской стороны, только за июль РФ ударила по 57 украинским и иностранным торговым кораблям как в портах, так и в море. По оценкам украинских властей, вследствие этих ударов экспорт зерна уже сократился примерно на треть, а стоимость морских перевозок выросла почти вдвое.

Видео дня

Издание отметило, что черноморские порты остаются главным экспортным маршрутом страны. Через них проходит около 90% украинского аграрного экспорта, а также большая часть продукции металлургии и горнодобывающей промышленности. Именно эти отрасли обеспечивают около трех четвертей валютной выручки Украины. Министерство агрополитики оценило прямые потери экспортной выручки в 2026 году в сумму от 1,5 до 3 млрд долларов.

Чем нынешний кризис отличается от зерновой блокады

Несмотря на внешнее сходство, специалисты отметили важные различия между нынешней ситуацией и событиями 2022–2023 годов. Тогда российский флот фактически блокировал украинские порты, не позволяя торговым кораблям входить и выходить из них. Миллионы тонн зерна оказались заблокированы на складах, что вызвало резкий рост мировых цен.

Теперь же физической морской блокады нет. Главной проблемой стали постоянные удары по торговым судам, портам и их экипажам. Из-за высокого риска страховые компании резко увеличили стоимость страхования военных рисков либо вовсе прекратили предоставлять такие полисы.

В результате многие судовладельцы отказываются выполнять рейсы, ссылаясь на форс-мажор. Фактически перевозки останавливаются не из-за закрытия морских путей, а потому, что они становятся экономически и физически слишком опасными.

Эксперты считают одним из возможных решений государственное страхование военных рисков. Однако специалисты подчеркивают, что страхование компенсирует только финансовые потери владельцев судов и грузов, но никак не защищает жизни моряков.

Смогут ли альтернативные маршруты заменить Черное море

После начала полномасштабной войны Украина уже использовала альтернативные пути экспорта через дунайские порты, железные дороги и автомобильные маршруты в страны ЕС.

Однако эксперты считают, что сегодня эти маршруты не способны полностью заменить глубоководные порты.

По оценкам аналитиков, Украина потеряла возможность экспортировать через Черное море около 2,5–3,5 млн тонн грузов ежемесячно.

При этом:

речные перевозки по Дунаю способны обеспечить лишь около 100 тыс. тонн в месяц;

автомобильный транспорт - еще примерно 100 тысяч тонн;

железная дорога может перевозить до 300–400 тыс. тонн ежемесячно.

По оценкам специалистов, альтернативная логистика обходится экспортерам примерно на $50 дороже за каждую тонну продукции.

Осенью ситуация может резко ухудшиться

Пока мировой рынок зерна сохраняет стабильность благодаря запасам. Но специалисты предупредили, что наиболее сложный период может наступить уже осенью, когда начнется экспорт нового урожая.

Если работа черноморских портов не восстановится, существующих альтернативных маршрутов может оказаться недостаточно для вывоза необходимого объема продукции.

Экономисты не исключили, что в таком случае мировые цены на зерно вновь начнут стремительно расти, а страны Африки, Азии и Ближнего Востока столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении продовольствием.

"По масштабам последствия могут оказаться сопоставимыми с кризисом, который мир пережил после начала полномасштабной войны в 2022 году", - подытожид издание.

Ситуация в Черном море: новости

Ситуация в Черном море резко обострилась летом. После серии российских ударов по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданским торговым кораблям морской экспорт Украины оказался практически парализован.

23 июля власти сообщили, что заход гражданских судов в порты Большой Одессы фактически остановился. В Одесской областной военной администрации заявили, что причиной стали практически непрерывные ракетные и дроновые удары по портам и иностранным коммерческим судам.

Вас также могут заинтересовать новости: