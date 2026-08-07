Ким Чен Ын с начала войны в Украине получил $22 миллиарда сверхприбыли, - Bloomberg

У лидера КНДР теперь больше денег, чем когда-либо за 15 лет его правления.

Доходы северокорейского диктатора Ким Чен Ына резко выросли после начала войны в Украине в 2022 году. По данным Bloomberg Economics в период с 2022 по 2025 год Ким получил 22 миллиардов долларов иностранной валюты, этот результат почти в четыре раза превышает сумму за предыдущие 4 года, после вступления в силу санкций США.

"Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", – сказал Андрей Ланков, директор консалтинговой компании Korea Risk Group. По его словам, доходы от продажи оружия России подобны "выигрышу в лотерею", а возобновленная поддержка президента Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной "пенсии".

Как отмечает Bloomberg, значительная часть выручки остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким Чен Ын заблокирован в международной банковской системе, а некоторые платежи осуществляются в виде передачи товаров и технологий.

Видео дня

Поворотный момент

В 2022 году лидер РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, предоставив Киму неожиданный шанс. Москва обратилась к Пхеньяну за поставками артиллерии советской эпохи. Северокорейские внутренние запасы стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в наличные деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.

По оценкам украинской разведки, к концу 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в часто используемых 122-мм и 152-мм боеприпасах. Ким Чен Ын также поставлял России людей, развернув от 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией стало ключевым источником дохода, поддерживающим северокорейскую экономику", - отмечает южнокорейский оппозиционный депутат Кан Дэсик.

Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд годовым ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.

Кроме того, Китай также смягчил отношения с КНДР из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.

Ким направил приток капитала на стремительное наращивание ядерного потенциала. За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн – крупнейшие боевые корабли в истории. По крайней мере, один из этих кораблей вооружен российской системой ПВО "Панцирь-М", стоимость которой составляет около 20 миллионов долларов.

КНДР также усовершенствовала конструкцию своих баллистических ракет и создала собственные модификации. Это открывает Ким Чен Ыну возможность найти еще один источник дохода: покупателей оружия за пределами Москвы.

В то же время Ким Чен Ын также налаживает более тесные связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России: за последний год Пхеньян посетили высокопоставленные лица из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама.

КНДР в войне в Украине

Ранее СМИ писали, что Северная Корея развернула в России свою ракетную часть. По данным издания, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками, которые будут использованы для нанесения ударов по Украине.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приёму.

Вас также могут заинтересовать новости: