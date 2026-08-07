Трамп подписал указы об ограничении гражданства по праву рождения в США

Администрация президента США намерена ограничить автоматическое получение гражданства детьми иностранцев в четырёх случаях, в частности в рамках борьбы с "родовым туризмом".

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, направленных на ограничение гражданства по праву рождения в отдельных случаях и усиление борьбы с так называемым "родовым туризмом", сообщает Axios.

Новые указы касаются только детей, которые родятся в будущем, и предусматривают ограничения для четырёх категорий лиц.

В частности, речь идет о детях иностранных дипломатических сотрудников, работающих в США от имени другого государства. Также ограничения могут коснуться детей лиц, классифицируемых как "враждебные иностранцы", в частности связанных с террористическими организациями, признанными на федеральном уровне.

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Отдельно указ предусматривает возможность ограничения гражданства для детей, рожденных на американских территориях, если Конгресс США примет соответствующие изменения в законодательство. Прежде всего это может касаться Пуэрто-Рико.

Еще одна категория – дети, рожденные от матерей, которые, по утверждению администрации Трампа, обманным путем въехали в США именно для рождения ребенка. Речь идет о борьбе с коммерческой индустрией "родового туризма", в частности с использованием суррогатных матерей.

Администрация Трампа утверждает, что в таких случаях речь идет о мошенничестве при получении разрешения на въезд в США. Действующее американское законодательство уже запрещает выдавать туристические визы людям, основной целью которых является рождение ребенка в США для получения им американского гражданства.

Второй указ поручает государственному секретарю и министру внутренней безопасности США разработать правила и рекомендации по борьбе с "родовым туризмом" как внутри страны, так и за рубежом.

В то же время новая инициатива Трампа, вероятно, вновь столкнется с судебными исками. 14-я поправка к Конституции США предусматривает гражданство для почти всех людей, рожденных на территории страны.

Что предшествовало

Напомним, что 30 июня Верховный суд США отменил указ Трампа, подписанный в день его инаугурации, который должен был ограничить автоматическое получение гражданства детьми, рожденными в США от родителей-неграждан.

Несмотря на это, администрация президента считает, что решение суда оставляет возможность применять давние исключения из принципа гражданства по месту рождения.

Трамп уже не впервые пытается ограничить действие 14-й поправки. В декабре 2024 года он заявил о намерении отменить гражданство по праву рождения сразу после возвращения в Белый дом.

Число детей, рождающихся в США в результате "родового туризма", оценивается от нескольких тысяч до десятков тысяч в год.

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