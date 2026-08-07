Дроны поразили склад Wildberries в Екатеринбурге за 2000 км от границы (видео)

В сети публикуют кадры, на которых предположительно дрон "Лютый" атакует склад.

Украинские дроны долетели до Урала и поразили логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге, до которого от украинской границы – около 2000 километров. Кадры разгорающегося пожара публикуют в сети.

Как пишет Astra, утром Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кроме того, губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности.

Позже в сети появились видео, на котором предположительно дрон "Лютый" атакует склад Wildberries. Тг-каналы публикуют кадры, на которых видны столбы черного дыма над складом, пожарусиливается.

Видео дня

В компании Wildberries позже подтвердили атаку на комплекс, и заявили, что все поставки остановлены.

"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что из комплекса эвакуировано 800 человек, никто не пострадал.

В свою очередь губернатор Свердловской области сообщил, что три БПЛА упали на кровлю логистического центра, пожарные ликвидируют возгорание.

Удары по Wildberries

В ночь на 5 августа беспилотники атаковали склад в Тульской области площадью около 200 тысяч квадратных метров. Объект начал работу в 2022 году и обеспечивал поставки товаров в Тульскую, Калужскую, Орловскую, Брянскую, Курскую, Липецкую, Рязанской и других областей центральной России, а также частично разгружал логистические мощности Московского региона.

А 4 августа дроны поразили один из крупнейших складов Wildberries в Ленинградской области площадью 154 000 кв. м.

Вас также могут заинтересовать новости: