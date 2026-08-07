Трамп пришел в ярость от утечки информации об истощении запасов оружия в США, - CNN

Утечки могут исходить от антивоенных чиновников в администрации, которые хотят заставить Трампа вывести США из войны с Ираном.

Президент США Дональд Трамп был разгневан утечкой информации в СМИ о сокращении американских запасов оружия, поскольку, по его мнению, это ослабляет его позиции на переговорах с Ираном. Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Собеседники издания отметили, что на заседании кабинета министров на прошлой неделе раздраженный Трамп поднял вопрос о освещении в СМИ проблемы низких запасов боеприпасов. Они указали, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев был хорошо осведомлен о любых потенциальных проблемах, связанных с боеприпасами, и эти сообщения не стали для него неожиданностью.

"Но он был разгневан тем, что информация всплыла в переломный момент конфликта и что она продолжает оставаться публичной в то время, когда он хочет продемонстрировать свою силу", - пишет CNN.

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В четверг Трамп заявил, что "у США огромные запасы боеприпасов, особенно определенных типов". Тем не менее, он похоже, признал, что по крайней мере часть информации в СМИ о запасах была точной. Он заявил, что его администрация будет добиваться "длительных тюремных сроков" для тех, кто, как выяснилось, обнародовал информацию.

Пока что гнев президента не был направлен конкретно на министра обороны Пита Хегсета. По словам чиновников, Трамп поручил Министерству юстиции найти, как он выразился, "изменников" в администрации, которые разглашают информацию.

При этом чиновники Белого дома предполагают, что утечки исходят от антивоенных чиновников в администрации, которые хотят заставить Трампа вывести Соединенные Штаты из конфликта.

Вопросы о запасах боеприпасов возникли еще в начале конфликта с Ираном. С тех пор Трамп обвиняет предыдущую администрацию в том, что она допустила истощение запасов, в том числе за счет поставок оружия в Украину.

Трамп об оружии для Украины

Президент США фактически подтвердил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет Patriot.

"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их пополняем", – заявил Трамп.

В то же время Трамп отметил, что у США есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они понадобятся, то "мы их возьмем".

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