Инцидент в Лейпциге: в Германии опровергли, что украинский самолет перевозил боеприпасы

Чиновники опровергли информацию о том, что дрон со взрывчаткой был обнаружен рядом с самолетом, который якобы перевозил боеприпасы для Украины.

Немецкие чиновники опровергли информацию о том, что беспилотник со взрывчаткой был обнаружен вблизи грузового самолета, который якобы перевозил боеприпасы для Украины. Как сообщает DW, во время встречи председателей комитетов Бундестага по вопросам обороны и внутренних дел было заявлено, что на борту самолета не было ни оружия, ни боеприпасов.

Председатель Комитета по внутренним делам Бундестага Детлеф Зайф также опроверг соответствующие сообщения в комментарии Reuters. По его словам, из всех бесед об инциденте, в которых он принимал участие, следует, что "самолет не был загружен боеприпасами или оружием".

Эту информацию подтвердили и представители аэропорта Лейпцига. Марет Монтавон, руководитель отдела коммуникаций и связей с государственными органами компании Mitteldeutsche Flughafen, заявила газете Leipziger Volkszeitung, что самолет на момент инцидента был пустым.

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"Самолет "Антонов", о котором идет речь, на момент инцидента был пустым и, следовательно, не перевозил груза. Эта оценка согласуется с информацией, которую мы получили от Antonov Logistics SALIS", – сказала Монтавон.

В то же время ранее источники в немецких службах безопасности сообщали, что во вторник вблизи украинского грузового самолета Ан-124 "Кондор" обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Федеральная полиция Германии обезвредила взрывное устройство.

После инцидента министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригласил нескольких европейских коллег на встречу. Как сообщили в его ведомстве, целью переговоров станет координация совместной стратегии противодействия дронам и усиление защиты критически важной инфраструктуры.

В то же время Министерство внутренних дел Германии не ответило на официальный запрос о подробностях инцидента.

Инцидент с самолетом в Лейпциге

Как сообщал УНИАН, 4 августа ночью незадолго до полуночи в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Эксперты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным экспертов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора.

В МИД уточнили, что украинский самолет "Антонов" и ни один человек не пострадали после обнаружения в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором.

Ряд немецких СМИ заявил, что украинский самолет, который, вероятно, был целью беспилотника, перевозил боеприпасы.

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