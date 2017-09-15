Тука прокомментировал возможный отказ России от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса
Тука сказал, что так называемая гуманитарная помощь для боевиков критично важна.
На оккупированной территории Донбасса среди боевиков, особенно среди рядового состава, настроение паническое. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает InfoResist.
Он также отметил, что у боевиков паника, потому что они боятся, что их сольют.
Также комментируя сообщения СМИ о том, что РФ отказывается от "гуманитарной поддержки" "ЛДНР", Тука сказал, что эта помощь для боевиков критично важна: "Если взять исключительно экономическую составляющую, то это до 80% материального обеспечения этих псевдотоварищей. А если взять военную составляющую, так это 100%", – сказал он.
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При этом он отметил, что не особо верит в правдивость этой информации.
«Если это правда, хотя, честно говоря, я в это с трудом верю, но это каким-то образом укладывается в общую картину призывов Путина о введении миротворцев. И я вчера был с французскими сенаторами на Майорске (КПВВ «Майорск», — ред.), пока там их официальная делегация рассказывала всякие разные официальные вещи, я пошел и разговаривал с людьми. То мне рассказали, что на той стороне действительно настроение паническое, среди боевиков, особенно среди рядового состава. Пока я не готов давать каких-либо оценок всей этой информации для того, чтобы не вляпаться в какую-то дезу», – сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Ранее росСМИ сообщали, что с 2018 года Россия прекратит оказывать финансовую поддержку "ДНР" и "ЛНР" и направит эти деньги на инфраструктурные проекты аннексированного Крыма и Калининграда.