Под Пикузами группы боевиков пытались оттеснить украинских военных - ИС

Об этом говорится в сводке военных экспертов группы "Информационное сопротивление".

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"В районе Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.) противник после миномётного обстрела попытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее посёлка силами двух мелких пехотных групп – по 10-12 чел., при поддержке огня крупнокалиберных пулемётов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия ответного огня группы противника отошли на исходный рубеж.

Напомним, 4 февраля в зоне боевых действий в районе Авдеевки боевики начали штурм позиций украинских военных. Бойцы АТО отбили атаку.