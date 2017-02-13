Под Пикузами группы боевиков пытались оттеснить украинских военных - ИС

10:55, 13 февраля 2017
Война
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Под Пикузами две группы боевиков пытались оттеснить украинских военных из занимаемых ими позиций.

ВСУ отбили атаки боевиков / Фото УНИАН

Об этом говорится в сводке военных экспертов группы "Информационное сопротивление".

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"В районе Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.) противник после миномётного обстрела попытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее посёлка силами двух мелких пехотных групп – по 10-12 чел., при поддержке огня крупнокалиберных пулемётов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия ответного огня группы противника отошли на исходный рубеж.

Напомним, 4 февраля в зоне боевых действий в районе Авдеевки боевики начали штурм позиций украинских военных. Бойцы АТО отбили атаку.

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Теги: #военные#атака