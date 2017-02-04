Бои под Авдеевкой: украинские военные отбили атаку ДРГ (видео)

21:26, 04 февраля 2017
Война
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В зоне боевых действий в районе Авдеевки боевики начали штурм позиций украинских военных. Бойцы АТО отбили атаку.

ВСУ отбили атаку ДРГ противника / Фото УНИАН

Об этом заявил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Александр Самарский, передает Громадське.

По его словам, в районе 18:30 около 15 боевиков совершили попытку атаки.

"Но благодаря тому, что наши наблюдатели вовремя заметили диверсионную группу, нашим военным удалось отбить атаку и отбросить противника на их позиции", – сказал Самарский.

О потерях среди украинских военных или боевиков пока информации нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня российско-оккупационные войска начали штурм позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки.

Сегодня утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Днем российские боевики обстреляли электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки.

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Теги: #Авдеевка#ВСУ#штурм