За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 9 - ранены
13:02, 17 февраля 2015Война
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За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 9 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ штабе АТО подтверждают: горотдел милиции в Дебальцево оставлен, на окраинах города идут бои“За прошедшие сутки погибли пятеро украинских военнослужащих и еще девять получили ранения”, - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время наиболее сложная ситуация наблюдается в Дебальцево. Журналисты сообщают, что бойцы батальона "Киевская Русь" смогут продержаться без помощи лишь 12 часов.
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