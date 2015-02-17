За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 9 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ штабе АТО подтверждают: горотдел милиции в Дебальцево оставлен, на окраинах города идут бои“За прошедшие сутки погибли пятеро украинских военнослужащих и еще девять получили ранения”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время наиболее сложная ситуация наблюдается в Дебальцево. Журналисты сообщают, что бойцы батальона "Киевская Русь" смогут продержаться без помощи лишь 12 часов.