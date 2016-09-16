Суд предоставил следствию доступ к документам "Украинской правды" по делу об убийстве Шеремета

Об этом говорится в постановлении суда от 8 сентября по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд предоставил доступ "к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну: информации в электронном и печатном виде и копиям документов по представлению отчетов о страховании и уплате обязательных платежей в период с 27 июля 2001 года по настоящее время" ОО "Украинская правда", ЧП "Украинская правда", ООО "Интернет Медиа", ОО "Солидарные Медиа", ООО "Новые - Медиа", ООО "ИА 17 канал".

Следователи получили доступ к информации о сотрудниках предприятий сроком на один месяц.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.