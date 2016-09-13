Следствие назвало номер дома, из которого могли взорвать авто Шеремета (фото)

Об этом говорится в решении Печерского суда, к которому обратился следователь с просьбой разрешить осмотр данного здания.

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Как отмечается, аварийный дом, огражденный зеленым забором, находится в месте из которого удобно одновременно наблюдать за припаркованными автомобилями рядом с домом Шеремета и перекрестком ул. И. Франко и Б. Хмельницкого.

"Из указанного места злоумышленнику наиболее удобно дистанционно подорвать взрывное устройство, оставаясь незаметным", - отмечается в документе.

Суд предоставил следствию разрешение на осмотр дома.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.