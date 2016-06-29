В полицию Одесской области начат конкурсный отбор на 145 вакантных должностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Гиорги Лорткипанидзе.

«В этом году в Одесской области была проведена переаттестация среди полицейских. В результате у нас есть значительный некомплект должностей, который составляет 900 единиц. Это 15 % от общей штатной численности», - отметил Лорткипанидзе.

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Также, в связи с некомплектом, руководитель главка объявил о начале конкурсного отбора на службу в полицию на 145 вакантных должностей: 93 следователей и 52 участковых офицеров полиции.

Лорткипанидзе напомнил, что общие положения конкурсного отбора на службу в полицию определены Законом Украины «О Национальной полиции». Согласно этому Закону, отбор будет проводиться комиссией, в состав которой входят пять человек: по одному представителю от Министра внутренних дел Украины, председателя Национальной полиции Украины и руководителя органа полиции, а также двух представителей областного совета, кандидатуры которых утверждены на сессии.