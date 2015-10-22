Тука: пешеходный пункт пропуска в Луганской области будет открыт 27 октября

Как сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на ее председателя Георгия Туку, открытие перехода в Станице Луганской запланировано в следующий вторник, и все службы уже подготовлены к открытию пункта.

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Георгий Тука пояснил, что перенос открытия пункта не должен повлиять на безопасность при проведении местных выборов.

"Уже согласовано создание дополнительных двух сообщений по направлениям Станица Луганская - Северодонецк и Станица Луганская - Белокуракино", - говорится в сообщении.

Ранее Луганская область перенесла открытие пешеходного пункта пропуска на линии разграничения из-за угрозы провокаций боевиков.