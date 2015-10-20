Боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала в Facebook.

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Уполномоченный президента сообщила о готовности вместе с гуманитарными организациями передать на оккупированные территории вакцины против полиомиелита в рамках программы вакцинации, которая 19 октября стартовала в Украине.

"Также международные гуманитарные организации просто шокированы тем, что 16 тысяч тонн гуманитарных грузов просто не пускают на оккупированные территории, а в этой гуманитарке: продукты, товары первой необходимости, стройматериалы", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что люди на оккупированных территориях страдают от гуманитарного кризиса.

"Если в ближайшие дни не будет разблокирован доступ международных гуманитарных миссий на оккупированные территории со стороны боевиков, то эти грузы организации вынуждены будут передать другим странам, в частности африканским. Интересно, как к этому отнесутся жители оккупированных территорий, страдающие от гуманитарного кризиса?", - сказала Геращенко.

Также она сообщила, что сегодня в Минске во время заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы ключевым вопросом был отвод оружия и разминирование территорий. На заседании рабочей подгруппы по экономическим вопросам - возобновление водоснабжения и другие важные социальные вопросы. Украинская сторона рассказала о работе нового логистического центра в Новотроицком, который открылся 9 октября.

Вместе с тем Геращенко сообщила, что на заседании рабочей подгруппы по политическим вопросам представитель Украины Роман Бессмертный жестко поставил вопрос об участии украинских политических партий и СМИ в избирательном процессе.

"Боевики категорически против. Но без этих факторов, так же как без фактора отвода войск и вывода чужого оружия и армии, выборы невозможны", - отметила Геращенко.