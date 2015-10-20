Боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 16 тысяч тонн гуманитарной помощи
Контролируемые Россией боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 16 тысяч тонн гуманитарной помощи от международных организаций.
Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала в Facebook.
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Уполномоченный президента сообщила о готовности вместе с гуманитарными организациями передать на оккупированные территории вакцины против полиомиелита в рамках программы вакцинации, которая 19 октября стартовала в Украине.
"Также международные гуманитарные организации просто шокированы тем, что 16 тысяч тонн гуманитарных грузов просто не пускают на оккупированные территории, а в этой гуманитарке: продукты, товары первой необходимости, стройматериалы", - подчеркнула Геращенко.
Она отметила, что люди на оккупированных территориях страдают от гуманитарного кризиса.
"Если в ближайшие дни не будет разблокирован доступ международных гуманитарных миссий на оккупированные территории со стороны боевиков, то эти грузы организации вынуждены будут передать другим странам, в частности африканским. Интересно, как к этому отнесутся жители оккупированных территорий, страдающие от гуманитарного кризиса?", - сказала Геращенко.
Также она сообщила, что сегодня в Минске во время заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы ключевым вопросом был отвод оружия и разминирование территорий. На заседании рабочей подгруппы по экономическим вопросам - возобновление водоснабжения и другие важные социальные вопросы. Украинская сторона рассказала о работе нового логистического центра в Новотроицком, который открылся 9 октября.
Вместе с тем Геращенко сообщила, что на заседании рабочей подгруппы по политическим вопросам представитель Украины Роман Бессмертный жестко поставил вопрос об участии украинских политических партий и СМИ в избирательном процессе.
"Боевики категорически против. Но без этих факторов, так же как без фактора отвода войск и вывода чужого оружия и армии, выборы невозможны", - отметила Геращенко.