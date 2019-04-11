Чистый четверг 2019: дата, приметы и традиции

В этом году Чистый четверг 25 апреля.

Чистый четверг - это один из дней страстной недели перед Пасхой. Свое название он получил из-за того, что издавна в это день было принято купаться, приводить себя и свое жилище в порядок.

Когда Чистый четверг 2019

Чистый Четверг является переходящим праздником, то есть его дата каждый год разная. В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно Чистый четверг - 25 апреля.

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Чистый четверг: что нужно делать и традиции праздника

С давних времен христиане начинали этот день с купания, делали это до рассвета. При купании принято читать молитву: "Чистый Четверг, прошу тебя помочь мне избавиться от болезней и недугов. А ты природная вода унеси все плохое с собой в синее глубокое море. Пусть мое тело станет сильным и здоровым, а душа радостью от этого наполнится. Аминь".

В воду часто добавляли серебро, наделяя её целебными свойствами. Также проводили разные заговоры на красоту и здоровье. Также после купаний в этот день принято стричься. Девушки верили, что если подстричь кончики в Чистый четверг, то волосы будут расти лучше.

Затем обычно проводили генеральную уборку своего жилья. Существует поверье, что при уборке в Чистый четверг можно найти давно потерявшиеся вещи. Грязную воду после уборки обычно выливали за пределами дома, чтобы окончательно избавится от негативной энергии.

Также именно в Чистый четверг обычно пекли куличи и красили яйца к Пасхе, поскольку в Страстную пятницу это делать запрещено.

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Что нельзя делать в Чистый четверг

В чистый четверг нельзя оставлять грязную посуду или замоченное, но не выстиранное белье.

Также, поскольку Чистый четверг - один из дней Страстной недели, в этот день следует соблюдать строгий пост. Запрещено есть еду животного происхождения (молоко, мясо, рыба, яйца), а также термически обработанную пищу и растительное масло.

Приметы и обряды в Чистый четверг

Считалось, что если пасхальный кулич получился рыхлым, тяжелым и не пропеченным, то год будет тяжелый и полный забот. Если же пасхальный кулич поднялся, зарумянился, вышел легким и воздушным, тогда никаких бедствий в вашей жизни не предвидится.

Чтобы в вашем доме всегда были деньги, в Чистый четверг следует собрать все сбережения в одну кучу и трижды пересчитать: первый раз до восхода солнца, второй раз в полдень и третий – на закате. Таким образом вы не позволите деньгам исчезать. Так же, чтоб не потерять свое богатство, не стоит в этот день давать в долг деньги, драгоценности и даже хлеб.

Ещё один обряд на привлечение денег - набрать в ведро воды и кинуть в него монеты. Затем помыть этой водой все окна, двери и полы. После этого стоит вынуть мелочь и положить в самый отдаленный угол в доме на неделю.