Астрологи прогнозируют конец света на Пасху 2019 (видео)

Новый конец света якобы должен произойти на Пасху 2019, говорят астрологи.

Некоторые астрологи прогнозируют конец света на 28 апреля 2019 года, день, когда отмечается Пасха.

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Когда люди ждут катастрофических изменений, на этом хорошенько зарабатывают владельцы магазинов. С полок сметают даже то, что не удавалось продать в течение многих лет, говорится в сюжете ТСН.

Меняется все, но не страх человека перед изменениями, говорят психологи.

"С 2011 до 2025 заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Но это не должно быть апокалиптично, это каждый день будут катастрофы. В результате за три года, когда эти маленькие изменения сложатся, мы увидим, что живем совершенно в другом мире. Должен измениться политический строй различных стран", - считает руководитель международной философской школы "Древнее тайное знание" Игорь Мехеда.

Как сообщал УНИАН, в Украине этой весной будет пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая) - с 27 апреля по 1 мая. 30 апреля (вторник) придется отработать в субботу, 11 мая.