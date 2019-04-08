Астролог назвал удачные даты этой недели

Астролог советует до выходных не делать крупных покупок и не запускать новые бизнес или предприятие.

Начало недели будет сложным, нужно готовится к непростым ситуациям.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает "Главред".

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"С понедельника по пятницу Солнце будет в квадратуре с Плутоном и Сатурном, а это планета несчастий, переломных моментов и ударов судьбы. В это время лучше не планировать важных решений и встреч", - отметил Росс.

Астролог также советует до выходных не делать крупных покупок и не запускать новые бизнес или предприятие.

Но уже 13 апреля начнется хороший период, он будет способствовать всем начинаниям.

"Он будет отмечен воодушевлением и внутренним подъемом. Меркурий в Рыбах – это всегда знак любви, творчества, открытий, веры, надежды и искусства. В эти дни будет наблюдаться благоприятная ситуация во всех сферах", - резюмировал Росс.