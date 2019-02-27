Maruv сделала заявление о гастролях в России после скандала с Евровидением

Певица считает, что нет смысла устанавливать искусственные границы для музыки.

Победитель национального отбора на Евровидени-2019 Maruv рассказала об отношении к гастролям в России после отказа от участия в международном песенном конкурсе.

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"У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки", - заявила певица..

Артистка отказалась обсуждать предложения об участии в конкурсе от других стран, передает КП.

"Не считаю это темой для обсуждения, так как вопрос про участие от какой-либо другой страны для меня закрыт", - заявила она.

Maruv прокомментировала приглашение в Россию на вечеринку в честь Евровидения.

"Как выяснилось, к "Евровидению" я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и группа Kazka также отказалась от участия в конкурсе.