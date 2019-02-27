"Не так страшен договор": Общественное после громкого скандала с MARUV объяснило требования к представителю Украины на Евровидении

Ранее MARUV пожаловалась на некоторые пункты договора, который она должна была подписать с Общественным.

Общественное после ряда вопросов относительно содержания договора с участником, который должен представить Украину на Евровидении 2019, решило рассказать о требованиях к конкурсанту.

PR-директор "UA:Общественное" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook заверила, что этот документ - не страшный и не кабальный. Кроме того, договор есть каждый год, это не нововведение.

"Договор не может быть обнародован полностью, потому что является конфиденциальным документом. По этим же причинам договор также не может быть заранее предоставлен всем без исключения участникам национального отбора, ведь предоставляется только победителю, с которым планируют заключить такой договор", - отмечается в сообщении.

Так, после скандала с MARUV в Общественном решили опубликовать и прокомментировать те пункты, которые непосредственно касаются обязанностей участника Евровидения:

1. Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

Конкурс Евровидение — это прежде всего телевизионный проект, шоу, которое в прямом эфире смотрят миллионы зрителей. При планировании выступлений организатор шоу требует детального сценария номера каждого исполнителя для планирования съемки, работы режиссеров, художников по свету, планирования всех спецэффектов, раскадровок во время съемки и обеспечения хорошей телевизионной картинки.

"Например, "запрет шпагата", который фигурирует в публикациях певицы Maruv — не более чем эмоциональная трактовка требования Европейского Союза Вещателей: предварительно согласовать содержание номера, план выступления и движений на сцене артиста. Это нормальная практика, с такими же условиями на Евровидении выступают все артисты из всех стран", - подчеркнули в Общественном.

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2. Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

Участие в различных мероприятиях во время международного песенного конкурса обязательно и необходимо не только организаторам конкурса, но и самому участнику, пояснили в Общественном. Промотуры, пресс-конференции и другие мероприятия дают возможность заявить о себе в мире, привлечь внимание и получить поддержку новой аудитории из разных стран.

3. Не проводить пресс-конференций и не давать интервью относительно подготовки и проведения Евровидения без предварительного согласования.

Этот пункт договора означает, что у артиста будет собственный пресс-секретарь, который будет организовывать всю коммуникацию с журналистами, чтобы артист смог сформировать себе наилучший имидж в средствах массовой информации.

"Кроме того, международный конкурс "Евровидение" имеет собственный план коммуникации, за который отвечает международная пиар-команда в составе представителей нынешней страны-организатора и Европейского Союза Вещателей. Все публичные объявления о ходе подготовки к конкурсу и сам конкурс осуществляются этой командой по плану, а участники конкурса действуют по согласованию с ними, ведь это большая международная информационная кампания", - рассказали в UA:Общественное.

4. Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

По правилам Европейского Союза Вещателей конкурс Евровидение — аполитичный и имеет целью консолидировать международное сообщество, искусством объединять, а не сеять раздор из-за политических разногласий. Этот пункт договора лишь еще раз акцентирует внимание участника на правилах Европейского Союза Вещателей.

"В публичной части правил, опубликованных ЕСВ на официальном сайте Евровидения, об этом говорится, в частности, в пункте 2.6., где указано: "Песенный конкурс Евровидение является неполитическим событием. Все вещатели, участвующие в нем, включая вещателя-хозяина конкурса, должны обеспечить выполнение всех необходимых шагов своими делегациями и командами для того, чтобы убедиться, что Песенный конкурс Евровидение ни в коем случае не будет политизированным и/или инструментализированным", - отмечается в пояснении.

5. Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины.

"Правила Европейского Союза Вещателей такой обязанности не предусматривают, его украинский Общественный вещатель добавил в договор по собственной инициативе. Считаем этот пункт принципиальным и чрезвычайно важным, ведь представитель Украины на Евровидении — это не просто исполнитель, а еще и представитель нашей страны на международной арене. Такой представитель не должен наносить ущерба интересам государства Украина", - отметили в Общественном.

6. Не гастролировать на территории Российской Федерации в течение периода с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

Это - условие Общественного, не предусмотренное Европейским Союзом Вещателей, однако оно в этом году вошло в договор. Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Общественное считает, что такое условие требуется, ведь есть значительные риски политизации действий участника.

7. Подготовить нужные документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения.

Этот пункт в этом году подразумевает, что участнику потребуется загранпаспорт, о наличии которого нужно самостоятельно позаботиться, пояснили в Общественном. Иногда для перевозки каких-либо объектов или ценностей на территорию страны могут быть нужны и другие документы, например, нужно заполнить таможенную декларацию в аэропорту в случае ввоза особо ценных вещей. При этом НОТУ полностью обеспечивает организационное сопровождение поездки артиста и членов его команды в Израиль.

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8. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении.

Пункт предусматривает, что участник самостоятельно оплачивает свое проживание в отеле, перелет в страну проведения конкурса и средства, необходимые для организации его выступления.

"К сожалению, недофинансированный Общественный вещатель не может позволить себе профинансировать эти расходы. До недавнего времени наш партнер, телеканал СТБ, финансово помогал участникам на добровольных началах, однако в этом году отказался от такой помощи. Участники национального отбора заранее знали об этой ситуации", - отмечают в вещателе.

9. Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное произведение и права на материалы, которые используются в связи с Евровидением.

Это - стандартное требование Европейского Союза Вещателей, которое должны выполнить все участники Евровидения, рассказали в Общественном.

Объясняется, что для использования организаторами конкурса песни, ее публичного оповещения, трансляции или размещения записи такие права просто необходимы. Отдельно необходимы права на другие материалы, например, на использование фотографий артиста или видео с его участием.

"В Разделе 2 Правил конкурса, опубликованных Европейским Союзом Вещателей, в пункте 2.4.3. речь идет о следующем: "...все права на публичное сообщение и другие права на шоу Песенного конкурса Евровидение принадлежат исключительно Европейскому Союзу Вещателей и централизованно управляются Союзом от имени всех вещателей-участников", - отметили в вещателе.

10. Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

В случае нарушения договора на участника налагается штраф в размере 2 миллиона гривень, или обязанность возместить убытки.

"Такая компенсация является адекватной и приемлемой, ведь за нарушение правил Евровидения перед Европейским Союзом Вещателей потом будет отвечать именно НОТУ, и эта ответственность также будет измеряться штрафами", - добавили в UA:Общественное.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Артистка жаловалась на некоторые пункты предложенного ей договора: "Раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене".

26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Такое же решение затем приняла KAZKA.