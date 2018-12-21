Ани Лорак впервые вышла в свет после новости о разводе

Артистка пришла на премьеру шоу "Лебединое озеро" в Москве вместе с дочкой.

Певица Ани Лорак впервые появилась на публике после громкой новости о ее официальном разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Снимки и видео с мероприятия опубликованы в Instagram. Артистка пришла на премьеру шоу "Лебединое озеро" в Москве вместе с дочкой. Компанию для Лорак и 7-летней Софии составил "король российской эстрады" Филипп Киркоров, который также является крестным отцом Сони.

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Как сообщалось, Ани Лорак подала на развод еще 4 декабря. Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.