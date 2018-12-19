День Святого Николая - стихи, песни, открытки и поздравления

В память о милосердии святого Николая, в этот день отмечается Международный день помощи бедным.

Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают День Святого Николая, который считается покровителем детей. Католики этот праздник отмечают на две недели раньше - 6 декабря. Обычно в этот день послушным детям под подушку кладут подарки.

Испокон веков праздник Святого Николая славяне отмечали с большим размахом, молились в этот день и просили у Святого защиты от различных бед. Для того, чтобы сделать этот день более искренним и добрым, мы предлагаем вспомнить главные стихотворения и песни, посвященные этому празднику, посмотреть открытки ко дню Николая и напомнить, как лучше поздравить своих знакомых.

Стихи про Николая

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся –

Щоб були здорові,

Татусь і матуся –

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

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Хто всім бідним помагає?

Хто добра не забуває?

Миколай!

Будьте ж, діти, завжди чемні,

Помагайте тим, хто темний,

Тим, хто впав, подайте руку,

Не вважайте то за муку.

Любіть маму, любіть тата,

Діда, бабцю, сестру, брата

І любіть свій рідний край –

Вас полюбить Миколай.

Подарунки приготує,

Всіх вас ними почастує.

Треба лиш не забувать –

Бога й рід свій шанувать.

***

Песни про Николая

"Ой, хто, хто Миколая любить"

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколай!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколай!

Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш му в гріхи впасти,

Миколай!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати,

На віки.

***