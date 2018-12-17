В Украине за два года увеличилось количество тех, кто верит в Святого Николая – опрос

Больше всего верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети.

43% указали, что верят в Святого Николая (против 37% в 2016). В то же время половина заявили, что не верят в него.

Читайте такжеДень святого Николая: лучшие идеи для подарков

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Больше всего верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети. Чем моложе и чем более обеспечены респонденты, тем больше они верят в Святого Николая. Интересно, что более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетних жителей Украины в формате формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-25 ноября 2018 г.