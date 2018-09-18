"А папа с вами живет?": Лобода заинтриговала сеть фото с дочерью
14:53, 18 сентября 2018Общество
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Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок со старшей дочерью.
Фанаты певицы тут же стали спрашивать, где отец ребенка / Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Светлана Лобода показала снимок со старшей дочерью. Певица не часто делится снимками со своими детьми.
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Фото Лобода опубликовала на своей странице в Instagram. При чем позировала певица в патчах для глаз, наклеенных на лицо, ничуть не стесняясь.
Фанаты певицы тут же стали спрашивать, где отец ребенка и живет ли он с ними.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода снялась в темных очках и рассказала о сложном периоде в своей жизни. По словам артистки, у нее сейчас очень мало времени, так как она находится в туре и все свое время проводит на сцене.
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