"А папа с вами живет?": Лобода заинтриговала сеть фото с дочерью

Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок со старшей дочерью.

Опальная украинская певица Светлана Лобода показала снимок со старшей дочерью. Певица не часто делится снимками со своими детьми.

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Фото Лобода опубликовала на своей странице в Instagram. При чем позировала певица в патчах для глаз, наклеенных на лицо, ничуть не стесняясь.

Фанаты певицы тут же стали спрашивать, где отец ребенка и живет ли он с ними.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода снялась в темных очках и рассказала о сложном периоде в своей жизни. По словам артистки, у нее сейчас очень мало времени, так как она находится в туре и все свое время проводит на сцене.