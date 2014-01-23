Богословская: ПР не смогла собрать подписей для введения чрезвычайного положения

Об сообщает espreso.tv.

«Мы знаем, что нет подписей всех членов фракции, единодушия нет. Люди не смирились с тем, что их использовали. Не поднимали руки большая часть», - отметила Богословская.

По ее словам, «была попытка обзвонить депутатов, чтобы собрать подписи за внеочередное заседание, чтобы ввести чрезвычайное положение. Этих подписей не собрали».

«Перейден предел - огромную партию пытались использовать карманным способом», - отметила депутат.