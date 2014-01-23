Богословская: ПР не смогла собрать подписей для введения чрезвычайного положения
09:47, 23 января 2014Политика
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Народный депутат, бывший член Партии регионов Инна Богословская утверждает, что члены Партии регионов не смогли собрать подписей для введения чрезвычайного положения.
Богословская: ПР не смогли собрать подписей для введения чрезвычайного положения
Об сообщает espreso.tv.
«Мы знаем, что нет подписей всех членов фракции, единодушия нет. Люди не смирились с тем, что их использовали. Не поднимали руки большая часть», - отметила Богословская.
По ее словам, «была попытка обзвонить депутатов, чтобы собрать подписи за внеочередное заседание, чтобы ввести чрезвычайное положение. Этих подписей не собрали».
«Перейден предел - огромную партию пытались использовать карманным способом», - отметила депутат.
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