Богословская: ПР не смогла собрать подписей для введения чрезвычайного положения

09:47, 23 января 2014
Политика
0 0

Народный депутат, бывший член Партии регионов Инна Богословская утверждает, что члены Партии регионов не смогли собрать подписей для введения чрезвычайного положения.

п

Об сообщает espreso.tv.

«Мы знаем, что нет подписей всех членов фракции, единодушия нет. Люди не смирились с тем, что их использовали. Не поднимали руки большая часть», - отметила Богословская.

По ее словам, «была попытка обзвонить депутатов, чтобы собрать подписи за внеочередное заседание, чтобы ввести чрезвычайное положение. Этих подписей не собрали». 

«Перейден предел - огромную партию пытались использовать карманным способом», - отметила депутат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter