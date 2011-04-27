Олийнык признал голосование за Харьковские соглашения своей ошибкой

Народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК считает своей ошибкой голосование за утверждение Харьковских соглашений в Верховной Раде год назад.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Я считаю своей ошибкой поддержку в парламенте Харьковских соглашений», – заявил С.ОЛИЙНЫК.

«Нужно научиться признавать ошибки. В свое время я сознательно отдал свой голос за ратификацию Харьковских соглашений, искренне поверив, что это приведет к снижению цены на газ для Украины – это должно было бы сделать украинскую экономику конкурентоспособной. К сожалению, в итоге цена на газ не уменьшилась, а отечественная экономика входит в еще более глубокий кризис», – констатировал он.

«Год назад еще не было настолько очевидным то, что почти все благие намерения и хорошие декларации нынешней власти в конечном итоге заканчиваются противоположным результатом», – подчеркнул депутат.

Он также сказал, что история с Харьковскими соглашениями и ценой на газ означает, что Украина так и не стала субъектом международных отношений, а украинская власть в который раз продемонстрировала свою неспособность действовать в интересах страны.

Как известно, Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и его российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Согласно документу, пребывание Черноморского флота России на севастопольской базе продлено на 25 лет.

Кроме того, в ходе переговоров президенты договорились о снижении цены на импорт газа на 30% от стоимости, которая ежеквартально рассчитывается по формуле, закрепленной в контракте на поставки газа между российским «Газпромом» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украина». Сейчас цена на российский газ для Украины составляет 334 доллара за тысячу кубометров.

Во время визита премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА в Киев 12 апреля украинский премьер Николай АЗАРОВ заявил, что справедливая цена на российский газ для Украины составляет около 200 долларов за тысячу кубометров. Однако 13 апреля В.ПУТИН заявил, что Россия не договаривалась с Украиной о пересмотре принципов ценообразования на газ.

Согласно меморандуму украинской власти с Международным валютным фондом, НКРЭ повысит цены на природный газ для населения в целом на 30% до июля 2011 года.