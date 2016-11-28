Янукович на пресс-конференции отвечал в основном на вопросы российских СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, за время пресс-конференции подавляющее большинство вопросов были от российских СМИ.

Украинские журналисты смогли задать только два вопроса.

Читайте также"Выхода нет": Янукович признал влияние военных ЧФ России на проведение референдума в Крыму

Янукович извинился перед корреспондентом украинского телеканала «СТБ», которой резко ответил во время пресс-конференции в пятницу, 25 ноября, на вопрос о том, что напишут об экс-президенте в учебниках истории.

На вопрос, как он собирается вернуться в Украину, где его презирает полстраны, Янукович ответил, что журналист "относится к той части Украины, которая занимает радикальную позицию".

Экс-президент отметил, что женщины, которые стремились к "миру и смирению", имели больше успеха, чем те, которые призвали к войне. "Не присоединяйтесь к радикалам", - призвал Янукович.

На вопрос, почему он не рассказывал во время допроса о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком, экс-президент ответил, что у него прекрасная память и он может давать уроки.