Янукович в Ростове нахамил украинской журналистке

В ответ Янукович начал ей хамить.

"Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь и я ее продолжаю жить. Я буду отвечать перед своими детьми, своей семьей и украинским народом. А Вы чтобы знали - и передайте своим хозяевам, да, (здесь журналиистка его перебила, ответив, что у нее нет "хозяев, - ред.) знаем мы ваших хозяев, и знаем, как они с вами обходятся", - отметил Янукович.

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В ответ девушка попросила объяснить, кто ее "хозяева" и как они обходятся.

"Это отдельная тема, вы этого не стоите, чтобы на вас столько тратить времени", - ответил Янукович.