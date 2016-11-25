Янукович в Ростове нахамил украинской журналистке
19:39, 25 ноября 2016Политика
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Экс-президента Виктора Януковича во время пресс-конференции в Ростове возмутил вопрос журналистки одного из украинских каналов "Как Вы думаете, что о Вас напишут в учебниках?".
Виктор Янукович / REUTERS
В ответ Янукович начал ей хамить.
"Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь и я ее продолжаю жить. Я буду отвечать перед своими детьми, своей семьей и украинским народом. А Вы чтобы знали - и передайте своим хозяевам, да, (здесь журналиистка его перебила, ответив, что у нее нет "хозяев, - ред.) знаем мы ваших хозяев, и знаем, как они с вами обходятся", - отметил Янукович.
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В ответ девушка попросила объяснить, кто ее "хозяева" и как они обходятся.
"Это отдельная тема, вы этого не стоите, чтобы на вас столько тратить времени", - ответил Янукович.
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