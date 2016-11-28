Янукович говорит, что выйти к людям на Майдан ему помешали "радикалы"
Экс-президент Виктор Янукович заявляет, что мог бы выйти к людям на Майдан, если бы не "радикалы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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«Я много раз выступал в СМИ, почти ежедневно», - заявил Янукович и добавил, что встречался на различных уровнях с представителями общества, в том числе общественных организаций.
На вопрос, почему он не вышел к людям на Майдан, чтобы развеять миф, что он не хочет общаться с людьми, Янукович ответил: «Я, безусловно, не святой, безусловно, что, если вернуться назад было бы возможно, я бы это и сделал бы (вышел к людям на Майдан), но в то время были радикалы».
Напомним, 28 ноября 2016 года Святошинский районный суд города Киева делает вторую попытку провести Skype-допрос Януковича в деле о расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.