Янукович "забыл", о чем говорил со своими силовиками перед расстрелом Небесной сотни

На вопрос прокурора "Можете ли вы ответить, о чем докладывал вам министр обороны Лебедев средствами правительственной связи в период с 6:41-6:42 (утром 20 февраля 2014 года, накануне расстрелов на Майдане, - ред.)?" Янукович ответил, что "не помнит такого разговора вообще".

Также прокурор его спросил, о чем Янукович давал указания этого же числа в период с 6:49 по 6:52 министру внутренних дел Захарченко, также сразу же после этого в период с 6:52 по 7:00 председателю службы безопасности Якименко. Инициатором этих соединений, по словам прокурора, был именно Янукович.

В ответ Янукович ответил, что "если они (соединения, - ред.) и были", то он не помнит подробностей.

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Также, как подчеркнул прокурор, 20 февраля в 7 утра Янукович снова говорил с Захарченко.

"Я не могу сейчас восстановить в памяти о чем была речь и был ли такой разговор, но я этого не исключаю", - ответил Янукович.

Кроме того, прокурор спросил Януковича, почему он в 8:24 (непосредственно перед началом расстрелов, – ред.) звонил Захарченко, и говорил с ним до 8:29. Янукович снова ответил, что не помнит.