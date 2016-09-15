Кабмин внес в ВР законопроект об ограничении доступа книг из России и оккупированных территорий

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им предлагается дополнить закон "Об издательском деле" новой статьей 28-1 "Ввоз с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины издательской продукции, которая может быть распространена на территории Украины".

Согласно ей, издательская продукция, имеющая происхождения (изготовленная) и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию и распространена при условии наличия разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

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Уполномоченный орган обеспечивает реализацию этого закона путем принятия решения об отнесении издательской продукции, имеющей происхождения (изготовленной) и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, в такой которая разрешена к распространению на территории страны, и предоставляет соответствующее разрешение.

Анализ и оценку издательской продукции по отнесения ее к не разрешенной к распространению на территории Украины, осуществляет экспертный совет уполномоченного органа, который формируется из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, психиатров, специалистов в области информации.

Разрешение на ввоз издательской продукции, происходящей из государства-агрессора, с временно оккупированной территории, выдается на срок действия соглашения от владельца прав на издание, который подтверждает право на распространение издательской продукции на территории Украины, но не более чем на пять лет.

Согласно законопроекту, распространение издательской продукции без наличия соответствующего разрешения, предусмотренного этой статьей, влечет за собой применение к распространителям такой продукции административно-хозяйственных санкций в форме наложения административно-хозяйственного штрафа в размере 10 минимальных зарплат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

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Отмечается, что соответствующая издательская продукция изымается из обращения уполномоченными органами государственной власти в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Также предлагается установить, что в издательском деле запрещается выпускать в свет, изготавливать и/или распространять продукцию, содержащую материалы (высказывания, призывы и т.д.), направленные на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, здоровья я населения. Кроме того, планируется запретить производить и/или распространять продукцию, содержащую популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности и тех, которые оправдывают и признают правомерной оккупацию территории Украины.

Кроме того, в законе "О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине" в перечень целей, для которых запрещается использование печатных средств массовой информации, добавляется и популяризация, пропаганда органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности и тех, кто оправдывает и признает правомерной оккупацию территории Украины.