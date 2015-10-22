Лишение части Донбасса местных выборов лишь подогревает сепаратизм - эксперт

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему "Местные выборы на Донбассе: региональные и локальные социально-политические тенденции".

Он отметил, что сейчас люди, которые до войны проживали на Донбассе, а это около 7 млн человек, разделены на ряд категорий. Около 2 млн из них находятся на временно не контролируемой властями территории и не будут принимать участия в местных выборах 25 октября.

"Часть людей являются временно перемещенными лицами, около 1,5 млн человек выехали в Украину и около 1 млн - в Россию. Лишение права голоса этих 1,5 млн проукраински настроенных украинцев выглядит сегодня едва ли не самым грубым нарушением прав человека в рамках этой избирательной кампании", - сказал Бортник.

По его словам, еще одна категория людей, которые не смогут проголосовать, проживают на той части Луганской и Донецкой областей, которая находится под контролем Украины, но там проведение выборов отменено.

"Лишение всех этих людей голоса - это тактическая и даже стратегическая ошибка власти", - считает Бортник.

Он отметил, что власть таким образом вытесняет этих людей из "легальной политической системы, загоняя их в ситуацию людей второго сорта". По мнению Бортника, "из этого произрастает сепаратизм и другие антигосударственные проявления и движения".

Отметим, что по решению Центральной избирательной комиссии, местные выборы 25 октября не будут проводиться, в частности, в Авдеевке, Константиновке, Светлодарске, Волновахе, Красногоровке, Марьинке, Артемовске, Соледаре, Часовом Яре (Донецкая область), Горском, Золотом и Попасной (Луганская область), а также десятках сельских и поселковых советов. Кроме того, не будут проводиться выборы Донецкого и Луганского областных советов.