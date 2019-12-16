На заседании "Слуги народа" обсуждались параметры функционирования рынка земли - депутат

Во фракции не исключают рассмотрения завтра и законопроекта об игорном бизнесе.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" обсуждались параметры функционирования рынка земли.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли", - написала она.

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Депутат добавила, что "дискуссии продолжаются".

"Но не о том - нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А это значит, что мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине", - отметила депутат.

Так, сообщила Кравчук, Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы "не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме".

По концентрации земли в одних руках, отметила депутат, порог будет значительно уменьшен.

"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.

Кроме того, отметила она, на фракции говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка.

"Для этого введут специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а с продукции, выращенной на ней", - констатировала Кравчук.

Также, добавила она, нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель: "Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительство автосалонов и супермаркетов".

"Еще один важный вопрос - вывод из тени игорного бизнеса и перевод его в формат развлечения для богатых, а не способа наживы на игроманах. Законопроект об игорном бизнесе завтра утром (17 декабря) будет рассматриваться на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. если решение будет положительным - завтра он появится в повестке дня", - добавила депутат.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко выразил сомнения, что до конца текущего года Верховная Рада примет закон о рынке земли.

Он напомнил, что к законопроекту поступили более 4 тыс. правок, из которых, согласно информации депутатов, более 3 тысяч будут выноситься на подтверждение, а "это примерно по 2 минуты на правку, и это 6 тысяч минут... или примерно 100 пленарных дней".