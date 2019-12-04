К законопроекту о рынке земли предложили более 4300 правок: среди них есть и о референдуме

Предложена поправка относительно референдума о допуске иностранцев к покупке земли.

Депутаты предложили более 4300 правок в законопроект о рынке земли ко второму чтению, сообщил во время выступления на парламентских слушаниях глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

“Впереди много работы с правками по законопроекту, которых по состоянию на вчера (3 декабря - УНИАН) подано 4364”, - сказал он.

Читайте такжеУкраинский суд отказал в обнародовании данных о земле

В частности, предложены правки относительно референдума о допуске иностранцев к рынку земли.

“Президент принял позицию, согласно которой иностранцы будут допущены к участию в украинских юридических лицах, которые смогут покупать землю, при условии, что это будет поддержано на референдуме. Соответствующие поправки уже внесены в законопроект”, - сказал он.

Также Сольский сообщил о намерении комитета уменьшить концентрацию земель в одних руках.

“Предложенная норма относительно концентрации (порядка 200 тыс. га – УНИАН) - слишком дискуссионная. Эта планка очевидно будет в разы уменьшена”, - сказал он.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить рассрочку для выкупа земель фермерами.

“Законопроект дает возможность фермерам без аукциона в удобное им время выкупить земучастки, переданные им в постоянное пользование или по праву наследства, с рассрочкой на 5 лет по цене нормативной денежной оценки. Комитетом будут рассматриваться правки, которые продлевают этот срок до 7-10 лет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект о рынке земли во втором чтении будет рассматриваться на следующей пленарной неделе (16-20 декабря).

13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Согласно документу, иностранцы смогут покупать сельхозземли с 1 января 2024 года.

Ограничения в этом законопроекте не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% земель области и 0,5% земель Украины (в пересчете - около 200 тыс. га).