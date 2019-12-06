В "Слуге народа" сомневаются, что до конца года Рада примет закон о рынке земли

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" напомнил, что к законопроекту поступило более 4 тыс. поправок.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сомневается, что до конца этого года Верховная Рада примет закон о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам Корниенко, «до нового года мы вряд ли его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение, но, если мы зайдем в рассмотрение вопроса, то не сможем рассматривать другие законопроекты».

Он напомнил, что в законопроект поступило более 4 тыс. поправок, из которых, по информации депутатов, более 3 тыс. будут выноситься на подтверждение, а "это примерно по 2 минуты на правку, и это 6 тыс. минут ... или примерно 100 пленарных дней".

Как сказал Корниенко, "посоветуемся с коллегами", которые были депутатами в прошлом созыве, как решалась ситуация при принятии Избирательного кодекса, "может, какой-то их опыт возьмем, там было тоже 4 тыс. поправок".

По его словам, руководство парламента и аппарат "уже думают, как правильно построить работу Верховной Рады, чтобы в принципе не сорвать процесс законодательно и решить это важнейший для украинского народа вопрос".

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Верховная Рада проголосовала за работу в пленарном режиме в четверг, 12 декабря, чтобы принять закон о рынке земли.