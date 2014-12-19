СМИ: В Горловке появились бигборды с новогодними поздравлениями от Беса (фото)

Бигборды установлены в центре Горловки, на площади Победы, пишет местное издание Gorlovka.ua.

Как пишут горловчане в социальных сетях, это уже второе поздравление "кумира": "Первое в прошлую субботу в начале наклеили, а затем кто-то снял пока мокрое было".

Читайте такжеДанилюк: спецслужбы РФ ликвидировали еще одного лидера группировки БезлераО судьбе самого командира боевиков с начала ноября поступают крайне противоречивые данные. Он исчез с Донбасса, украинские силовики заявляли о его ликвидации, боевики - что он жив, в конце ноября в сети появилось видеообращение Беса, где он утверждал, что жив и обвинял президента Украины в торговле оружием.

Незадолго до пропажи боевика бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута заявил, что Бес был готов пойти на переговоры и признавал Донецк украинским городом.