Горловский боевик "Бес" заявил, что находится на Полтавщине (видео)

Один из главарей боевиков "ДНР" Игорь Безлер по кличке "Бес" записал видеообращение, в котором опроверг слухи о своей смерти и рассказал, где он сейчас находится, передает ТСН.ua.

"В сети недавно появились сообщения о том, что меня якобы "зачистили" российские спецслужбы. Как видите, жив-здоров, отнюдь не ранен, рядом со мной сидит погибший "Шаман", которого украинцы якобы в бою застрелили", - сказал Безлер.

"Я передаю вам привет из одной интересной области, где царь Петр шведского короля побил", - намекнул Безлер о Полтавской области, где он якобы находится.

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Еще "Бес" заявил, что его оружие боевикам якобы поставляла украинская сторона и обвинил в этом президента Украины.

На видеообращение отреагировал народный депутат от Полтавской области Сергей Каплин.

"Это может быть "утка", чтобы вывести из равновесия регион. Но, учитывая полную отмороженность этих кадров, может быть и правда", - написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп сообщил, что он обратился к силовикам, чтобы они максимально усилили контроль за регионом. Также он обратился к президенту, чтобы ускорилось назначения губернатора Полтавской области. Кроме того, Каплин призывает законодательно легализовать вооружения граждан.