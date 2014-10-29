Боевик "Бес" признает Донецк украинским городом и активно идет на диалог - Тарута

Единственный главарь боевиков, с которым удается вести переговоры и кто признает Донецк украинской территорией, - это Игорь Безлер - "Бес".

Об этом рассказал экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Единственный, кто активно выходит на диалог, - это Безлер. Вот он говорит о том, что здесь территория Украины, надо помогать, тут живут украинцы, надо, чтобы работали предприятия. Он согласился при этом, что они работают по украинскому законодательству, в украинской налоговой и финансовой системе", - говорит Тарута.

Экс-губернатор заявил, что "Бес" готов обеспечивать безопасность и обсуждать вопросы подготовки к зиме.

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"При этом он (Безлер - прим. УНИАН) говорит, что с "ДНР" ему не по пути, потому что они грабят, убивают. Там внутри тоже есть противоречия с точки зрения общего подхода", - подчеркнул Тарута.

Он говорит, что боевики не все инструкции они получают из Москвы: им точно не приходит инструкций грабить дома и отбирать машины. Но, например, обстреливать жилые районы, чтобы создать ненависть к Украине - это делается уже по инструкциям.

"Сами они не стали бы стрелять из одного района города по другому из "Градов". Это не их придумка, но она срабатывает", - отметил экс-губернатор Донетчины.