Кабмин лишит Минздрав права на закупку лекарств и отменит регистрацию препаратов из ряда стран

В частности, в Верховную Раду будет внесен законопроект о фактическом признании всех лекарственных средств и медицинских препаратов, которые прошли регистрацию в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и Японии, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Реформа системы здравоохранения. Начну с наиболее болезненного - это лекарства. Здесь мы идем на беспрецедентный шаг - в парламент вносится законопроект о фактическом признании всех лекарственных средств и медицинских препаратов, которые прошли регистрацию в следующих странах - ЕС, США, Канада, Австралия и Япония. Это значит, что мы отменяем бюрократическую и коррупционную регистрацию лекарственных средств и медицинских препаратов, которые прошли соответствующую регистрацию и лицензирование в этих странах", - отметил Арсений Яценюк.

Кроме того, по словам премьера, Кабинет министров намерен вывести из Министерства здравоохранения ряд функций по закупке лекарственных средств и медицинских препаратов и передать их в систему ООН. Как отметил Арсений Яценюк, "ряд вакцин и специальных медицинских препаратов будут закупаться по схеме и модели через систему ООН".