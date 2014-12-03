Новый глава Минздрава рассказал, как побороть "олигополию" в системе закупок лекарств
Чтобы преодолеть коррупцию в системе государственных закупок лекарств, нужно сделать их открытыми.
Об этом сказал новый министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили во время брифинга после того, как Рада утвердила состав нового правительства, передает ТСН.
"Я работаю в группе экспертов, которые разрабатывают стратегию реформирования здравоохранения в Украине, начиная с сентября этого года. Я знаю проблему с закупками, которая была, что закупки провалились и нужно было принимать экстренные меры и правительству, и министерству", - сказал он.
"Я думаю, эта проблема решается. Надо просто открыть систему госзакупок. Сейчас у вас закрытая система. Возникают "олигополии", даже не монополии, а "олигополии", которые друг с другом общаются и сами делают ценообразования. Это не новое явление, эта система есть в некоторых европейских странах, в бывших советских странах", - добавил Квиташвили.
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По мнению министра, успешная борьба с коррупцией в госзакупках лежит через прозрачность и открытость для всех компаний, которые могут качественно работать в этой сфере.
Также Квиташвили добавил, что уже начались переговоры с ЮНИСЕФ и другими международными организациями, которые могут помочь при закупками специальных медикаментов.
"Таким путем идут многие государства, включая Грузию", - сказал он и отметил, что в Украине будет "совершенно новая система госзакупок".