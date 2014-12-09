В Черновицкой области поймали вербовщика наемников для «ДНР» и «ЛНР»

Как сообщили УНИАН в областном управлении СБУ, вербовщик оказался местным жителем.

Установлено, что злоумышленник получал прямые инструкции о подборе наемников от вожаков террористических организаций, в частности, от боевиков незаконного вооруженного формирования «Оплот».Вербовщик должен был сформировать в ближайшее время группу из 5 человек и отправить ее на восток страны.

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Также установлено, что злоумышленник пытался вербовать в ряды боевиков даже иностранных граждан.

СБУ объявила гражданину Украины подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за участие в террористической организации. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Задержанный находится под стражей.