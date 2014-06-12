В Запорожской области задержали вербовщика ДНР

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, суд удовлетворил ходатайство этого ведомства и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанного.

В прокуратуре уточнили, что указанное лицо задержали сотрудники СБУ во время попытки выехать в Крым.

По данным следствия, он является членом террористической организации, действующей на территории Донецкой и Луганской областей.

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"Для осуществления вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и спецподразделениям, участвующим в АТО, по заданию руководителей так называемой "Донецкой народной республики" задержанный вербовал жителей Запорожской области для их вступления в ряды террористов и финансирования такой деятельности", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по созданию террористической организации и в государственной измене. По решению суда он арестован на 60 суток.