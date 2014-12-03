Новоиспеченный нардеп "засветил" в Раде покупку нового авто за 5 миллионов (фото)

18:09, 03 декабря 2014
Политика
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Во время вчерашнего пленарного заседания в объектив журналистов попал экран мобильного народного депутата группы "Воля народа" Виктора Розвадовского.

facebook.com/chesno.movement

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" на своей странице в Facebook.

Сообщение by Общественное движение "Честно" | Civic movement "Chesno".

Как свидетельствуют фотографии, получив уведомление о доставке с автосалона Range Rover 5.0 Black Long, депутат принялся читать про новые мощности дизельных Range Rover.

facebook.com/chesno.movement

"Поздравляем депутата с приобретением нового авто и советуем не забыть внести его в декларацию. Ибо мы не забудем проверить", - пишут активисты.

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Виктор Розвадовский - генерал-лейтенант милиции, бывший член фракции Партии регионов (с декабря 2012) и первый заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

facebook.com/chesno.movement

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