Новоиспеченный нардеп "засветил" в Раде покупку нового авто за 5 миллионов (фото)

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" на своей странице в Facebook.

Как свидетельствуют фотографии, получив уведомление о доставке с автосалона Range Rover 5.0 Black Long, депутат принялся читать про новые мощности дизельных Range Rover.

"Поздравляем депутата с приобретением нового авто и советуем не забыть внести его в декларацию. Ибо мы не забудем проверить", - пишут активисты.

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Виктор Розвадовский - генерал-лейтенант милиции, бывший член фракции Партии регионов (с декабря 2012) и первый заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.