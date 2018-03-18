Чубаров заявляет о низкой явке на российских выборах в аннексированном Крыму и фактах давления на татар

Низкая явка наблюдается не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

На выборах президента Российской Федерации в аннексированном Крыму наблюдается низкая явка избирателей и зафиксированы факты давления на крымских татар.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут», - отметил он.

Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка наблюдается не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Также председатель Меджлиса сообщил о фактах давления на крымских татар. «Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, ибо руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать», - добавил Чубаров.

Читайте такжеНа Майдане протестуют против российских "выборов" в Крыму, сожгли чучело Путина (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России проходят выборы президента. «Голосование» проходит, в том числе на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов.

Евросоюз не признает проведения Россией выборов в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление обнародовала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Свою позицию относительно непризнания выборов в Крыму также выразили Канада, Эстония и Норвегия.

Украинские дипломаты обратились к руководству Организации Объединенных Наций по поводу проведения Россией незаконных выборов в Крыму.