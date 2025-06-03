Продать доллар можно в среднем по курсу 41,23 грн, а евро - 47,03 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 июня, подорожал на 10 копеек и в среднем составляет 41,83 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 26 копеек и составляет 47,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,03 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,55 грн/евро, а курс продажи - 47,36 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 3 июня, составляет 105 394 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 381 700 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 3 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,50 грн за один евро, то есть гривня потеряла 43 копейки.

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