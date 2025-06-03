Даниил Гетманцев отметил, что только в машиностроении наблюдается улучшение ситуации.

Ситуация в украинской промышленности на четвертый год полномасштабного вторжения России остается сложной. За I квартал производство сократилось на 6,11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Если в январе отставание от аналогичного месяца 2024 составило -4,8%, по итогам двух месяцев - уже -6,0%, то за квартал оно ускорилось еще на 0,1 п.п.", - говорится в сообщении.

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По его словам, только в добывающей промышленности падение производства по отношению к I кварталу 2024 года достигло уже 15,0%. Так, добыча металлических руд сократилась на 4,0%, нефти и газа – на 14,8%, а угля – на 42,1%.

При этом он указал, что в перерабатывающей промышленности ситуация ненамного лучше - общие темпы падения хоть и сократились, но составляют 2,1%.

"Пищевая промышленность снизила выпуск продукции на 12,3%. Прирост производства мяса и мясных продуктов на 6,0%, рыбных продуктов – на 5,2%, фруктовой и овощной продукции – на 4,2% не компенсировали сокращение производства масла и животных жиров на 24,9%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных хлеб, мучных кондитерских изделий непродолжительного хранения – на 11,7%, сахара – на 83,8%", - уточнил Гетманцев

Кроме того, он прогнозирует сокращение объемов выпуска продукции легкой промышленности, если продолжится замедление роста. Также политик указал на замедление роста и в металлургической отрасли – до 7,9% с 11,7% в начале года, в том числе производство чугуна, стали и ферросплавов – до 6,4% с 10,0%, а производство другой продукции первичной обработки стали с +18,0% по итогам января превратилось в -1,6% в январе-марте. Помимо этого, на 19,9% уменьшилось производство в нефтеперерабатывающей отрасли.

В то же время Гетманцев отметил, что в секторе машиностроения наблюдается улучшение ситуации – с -7,3% в начале года до +1,9% по итогам I квартала.

"Здесь хватает проблемных направлений: например, производство металлообрабатывающих машин и станков сократилось на 20,3%, других машин и оборудования специального назначения – на 23,8%", - подытожил нардеп.

Экономика Украины - прогнозы на 2025 год

НБУ ухудшил оценку динамики экономического восстановления. Ожидается, что в этом году экономика вырастет на 3,1%, а в последующие годы - на 3,7-3,9% в год.

При этом МВФ в марте пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году - ожидается снижение на 0,5 п. п. в сравнении с предыдущим прогнозом. Так, рост экономики может составить до 2-3%.

В свою очередь международное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз для Украины на 2025 год, понизив его с 2,9% до 2,5%.

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