Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 июня, вырос на 2 копейки и составляет 41,82 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 47,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,22 гривни, а евро - по курсу 46,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 июня, вырос на 23 копейки - до 48,08 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. В то же время курс наличного евро в обменниках составляет 47,55 грн/евро, а курс продажи - 47,36 гривни за единицу европейской валюты.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в последнюю неделю мая на валютном рынке гривна колебалась, но на наличном рынке не ощущалось значительного увеличения спроса со стороны населения, рассказала член правления. По ее прогнозу, начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями при условии отсутствия внешнего влияния.

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