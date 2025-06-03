Сейчас известно о 3 погибших.

Российские захватчики совершили обстрел города Сумы из реактивной системы залпового огня. В результате атаки по центру города пострадали гражданские. Среди них есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

Обновлено 10:58. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в 10:51, количество погибших в Сумах от российской атаки возросло до трех человек. Раненых 16.

В ГСЧС уточнили, что в одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

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Кроме того, еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

В частности, около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.

"Два человека, к сожалению, погибли. Соболезнования близким", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе Сумы сегодня около 9 утра было 5 попаданий из реактивной системы залпового огня дальнего действия.

"В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, машины и дома", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, 2 июня начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов отметил, что российским оккупантам удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км. Захватчики не собираются ограничиваться так называемой "буферной зоной", о чем заявлял инициатор полномасштабной войны Владимир Путин, а намерены оккупировать всю Сумскую область.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты стремятся создать буферную зону вглубь Сумщины на 10 км. В то же время, на Сумском направлении россияне накапливают войска, численность которых уже достигает более 50 тысяч. На Сумщине происходит эвакуация населения из-за усиления боевых действий.

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