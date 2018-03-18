В Севастополе выдают медаль и сладости всем проголосовавшим на выборах президента России (фото)

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

В аннексированном Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

В то же время, как сообщил в Facebook член так называемой "Общественной палаты Севастополя" и "зампредседателя Общественного Совета" при оккупационном "Управлении МВД России по г. Севастополь" Иван Комелов, тем, кто голосовал на выборах впервые, выдают кулечки с ручкой, блокнотом и сладостями.

На фотографии также видно, что проголосовавшие могут сфотографироваться с баннером "Я выбрал президента".

Он также подтвердил, что все проголосовавшие получают медаль. Хотя некоторые в комментариях пишут, что им медалей не хватило.

Вместе с тем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах президента России, которые Кремль 18 марта намерен провести в аннексированном Крыму, российские власти полуострова интересует в первую очередь явка избирателей.

Об этом он заявил в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

"Оккупационные власти подготовились в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют "выборами". Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки", - сказал он.

"В то же время все люди, которые не воспринимают оккупацию, а их - большинство, они сейчас в больших раздумьях, потому что есть беспрецедентное давление на людей и угрозы увольнения с работы", - утверждает Чубаров.

По его словам, 18 марта, как и 16 марта 2014 года (дата проведения непризнанного миром "референдума" в Крыму), "значительное количество людей будет перед выбором: сохранить достоинство или все же склонить голову".

"Я знаю, что подавляющее большинство крымских татар склонять голову не будет", - добавил Чубаров.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают подчиненных не идти на выборы президента России.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

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О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.​

Выборы президента России проводят 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них принимают участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.